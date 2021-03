Mamy 29 978 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy dobowy wynik od początku epidemii w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami zmarło 460 osób. Liczba wszystkich zakażonych wzrosła tym samym do 2 120 671, a zmarłych do 50 340.