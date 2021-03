Mimo, że 19-milionowe Chile znajdowało się do połowy marca na piątym miejscu na świecie pod względem liczby zaszczepionych przeciwko koronawirusowi mieszkańców, rząd zapowiedział we wtorek, wobec nowego gwałtownego ataku pandemii, wprowadzenie od czwartku ponownej powszechnej kwarantanny. Kwarantanna będzie obowiązywała w okręgach zamieszkanych przez ok. 70 proc. ludności kraju.