- Borys została zatrzymana za organizację Kaziuków - powiedział we wtorek Andrzej Pisalnik, redaktor portalu Znadniemna.pl i działacz ZPB. Kaziuki to tradycyjny jarmark, który ZPB organizuje co roku. W tym roku odbył się w 7 marca.

W środę polonijny portal przekazał, że do aresztu udał się sędzia wyznaczony do prowadzenia procesu Andżeliki Borys.

"Tzw. sądy wyjazdowe w aresztach są szeroko praktykowane na Białorusi w stosunku do działaczy opozycji. Odbywają się bez publiczności, a do sądzonego dopuszczany jest jedynie adwokat" - uściślili dziennikarze.

Poczobut: świadkami w sprawie Borys byli milicjanci

Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut poinformował, że "świadkami oskarżenia w sprawie Andżeliki Borys byli milicjanci".

"Twierdzili, ze Kaziuki - nie zważając na to, że odbywały się w wewnętrznym podwórku budynku konsularnego - były nielegalne. Sędzia Rusłan Gurin uznał ją winną organizacji nielegalnego zgromadzenia" - napisał na Twitterze.

Natomiast władze Związku uznały w środę, że "bezpodstawne" zatrzymanie Andżeliki Borys służy "zastraszaniu całego środowiska polskiej mniejszości na Białorusi".

Wcześniej w środę Adam Kwiatkowski, minister w kancelarii prezydenta RP, poinformował, że administracja Andrzeja Dudy "jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych".

- Liczymy na to i apelujemy, aby jak najszybciej doszło do zwolnienia z aresztu pani Andżeliki Borys, niedawno ponownie wybranej na prezes Związku Polaków na Białorusi - powiedział Kwiatkowski.

Jak dodał, Polska oczekuje, iż "działania na rzecz polskiej społeczności na Białorusi, zachowania polskiej tożsamości, polskiej kultury i języka nie będą się spotykały z reakcjami ze strony władz białoruskich, które są sprzeczne z międzynarodowymi porozumieniami oraz wzajemnymi polsko-białoruskimi porozumieniami".

Białoruski dyplomata wezwany do MSZ

Polskie MSZ sprzeciwiło się we wtorkowy wieczór zatrzymaniu Borys. Resort zaapelował o jak najszybsze zwolnienie działaczki ZPB i "zaprzestanie arbitralnych prześladowań przedstawicieli mniejszości polskiej".

We wtorek do MSZ wezwano białoruskiego dyplomatę, który - jak podała strona polska - "odebrał jednoznaczny sygnał, że działania jego władz są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych".

ZPB został w 2005 r. zdelegalizowany przez władze białoruskie, jednak pomimo tego prowadzi działalność. W sobotę podczas zjazdu organizacji Borys została ponownie wybrana na przewodniczącą ZPB.

