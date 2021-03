Zarobki urzędników. Ujawniamy pensje w służbie cywilnej

Wysokość zarobków w służbie cywilnej zależy od kilku czynników – przede wszystkim od zajmowanego stanowiska i przepracowanych lat. Wynagrodzenie zasadnicze to iloczyn kwoty bazowej (aktualnie to ok. 2030 zł brutto) i mnożnika (np. 1,4 czy 2,5 - w zależności od stanowiska).

"Trzynastka", nagrody, benefity

Oprócz "podstawy" urzędnicy mogą liczyć na dodatek "za wysługę lat" w wysokości od 5 do 20 proc. wynagrodzenia (5 proc. od szóstego roku pracy, wzrasta co roku o jeden punkt proc., aż do 20), a także nagrody jubileuszowe. Na początku każdego roku mogą otrzymać oni również tzw. trzynastkę, czyli dodatkową, miesięczną pensję. Urzędnicy mogą liczyć także na benefity znane z prywatnych firm, np. dofinansowania nauki języków czy zajęć sportowych.

Praca w służbie cywilnej to także stabilne zatrudnienie – zazwyczaj na umowę o pracę.

Ze sprawozdania szefa służby cywilnej wynika, że przeciętne wynagrodzenie zasadnicze we wszystkich urzędach w 2019 roku wynosiło 4110 zł brutto miesięcznie i 6403 zł brutto wraz z dodatkami.

Na najlepsze zarobki mogą liczyć pracownicy ministerstw – średnio to 5614 zł brutto (zasadnicze) i 9049 zł brutto (całkowite). Najgorzej opłacani są pracownicy cywilni m.in. urzędów wojewódzkich oraz komend policji i straży.

Przeanalizowaliśmy setki ogłoszeń i prezentujemy przykładowe zarobki urzędników na konkretnych stanowiskach w kilku miastach.

Warszawa

Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie – 4000 zł brutto

Referent prawny w Urzędzie Zamówień Publicznych – 3454 zł

Starszy specjalista w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – 4673 zł

Starszy specjalista w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - od 4673 zł do 5283 zł

Główny specjalista w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - od 5283 zł do 6095 zł

Referent w Wojskowej Komendzie Uzupełnień – 3332 zł

Starszy księgowy w Głównym Inspektoracie Weterynarii – 4200 zł

Wizytator w Kuratorium Oświaty – 4000 zł

Główny specjalista w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 6700 zł

Referendarz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – 4260 zł

Specjalista w KPRM – 5080 zł

Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 6300 zł

Referent w Drugim Mazowieckim US – 3650 zł

Starszy inspektor w Nadwiślańskim oddziale Straży Granicznej – 1500 zł (1/2 etatu)

Specjalista w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – 5500 zł

Naczelnik wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości – 7500 zł

Główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia – 8130 zł

Lublin

Starszy specjalista w Komendzie Wojewódzkiej Policji – 4226 zł

Kierownik zespołu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim – 7000-7500 zł

Referent w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym – 3320 zł

Wizytator w Kuratorium Oświaty – 4450 zł

Kraków:

Referent prawno-administracyjny w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 2800 zł

Referent w Izbie Administracji Skarbowej – 3800 zł

Wrocław:

Starszy referent w Izbie Administracji Skarbowej – 3600 zł

Kontroler skarbowy w IAS – 3900 zł

Poznań:

Starszy inspektor w Komendzie Miejskiej Policji – 2800 zł

Starszy specjalista w KMP – 4876 zł

Wizytator w Kuratorium Oświaty – 4185 zł

Gdańsk:

Księgowy w Izbie Administracji Skarbowej – 3454 zł

Inspektor w Komendzie Miejskiej Policji – 2850 – 3420 zł

Białystok:

Starszy specjalista w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – 2900 zł

Radca prawny w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym – 4600 zł

Dane na podstawie ogłoszeń ze strony nabory.kprm.gov.pl.

