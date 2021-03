Mamy 16 741 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami zmarło 314 osób. Liczba wszystkich zakażonych wzrosła tym samym do 2 089 869, a zmarłych do 49 761.