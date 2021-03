Nie było wolnej karetki. 87-latka zmarła

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. U 87-letniej mieszkanki Szczyrku doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Do kobiety wezwano pogotowie. Niestety okazało się, że w regionie nie ma ani jednej wolnej karetki.

Resuscytacja nie przyniosła skutku

Na pomoc kobiecie ruszyli więc strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. "Po przybyciu na miejsce, ratownicy z naszej jednostki przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej" - poinformowali strażacy w mediach społecznościowych.

Niestety, mimo prowadzonej przez około 40 minut resuscytacji, życia 87-latki nie udało się uratować.

Gdy na miejsce w końcu dojechała karetka pogotowia, lekarz stwierdził zgon kobiety.

Problemy służby zdrowia

Historia ze Szczyrku pokazuje dramatyczną sytuację w służbie zdrowia. Jak informowaliśmy w poniedziałek, z powodu pandemii koronawirusa, w wielu regionach Polski brakuje karetek. Do pilnych przypadków wysyłani są strażacy, a nawet Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Tylko w ubiegłym tygodniu strażacy zastępowali zespoły ratownictwa medycznego blisko 200 razy. To kilkukrotnie więcej, niż przed epidemią.

- W ubiegłym tygodniu (15-21 marca) Państwowa Straż Pożarna prowadziła działania w 199 izolowanych zdarzeniach ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik komendanta głównego PSP mł. bryg. mgr Krzysztof Batorski. Tydzień wcześniej (8-14 marca) strażacy zastępowali pogotowie 136 razy.





Dla porównania: w trakcie drugiej, jesiennej fali koronawirusa, w ostatnich dwóch tygodniach października 2020 roku strażacy mieli 237 takich wyjazdów, czyli czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2019 roku.

Jak wyjaśnia Krzysztof Batorski, strażacy udzielają pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Nigdy nie transportują pacjenta do szpitala.

