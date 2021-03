Brakuje karetek. Do potrzebujących wysyłani są strażacy i LPR

Brakuje karetek, dlatego do pilnych przypadków wysyłani są strażacy, a nawet Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tylko w ubiegłym tygodniu strażacy zastępowali zespoły ratownictwa medycznego blisko 200 razy. To kilkukrotnie więcej, niż przed epidemią.

Długie kolejki karetek przed szpitalami, wyjazdy do placówek oddalonych o 100 czy nawet 200 kilometrów od miejsca zamieszkania pacjenta i wiele wezwań - to wszystko sprawie, że dyspozytorzy zespołów ratownictwa medycznego muszą prosić o wsparcie strażaków czy wysyłać do chorych helikoptery LPR.

Zamiast karetki - wóz strażacki

Wraz z trzecią falą koronawirusa liczba takich nietypowych interwencji rośnie.

- W ubiegłym tygodniu (15-21 marca) Państwowa Straż Pożarna prowadziła działania w 199 izolowanych zdarzeniach ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik komendanta głównego PSP mł. bryg. mgr Krzysztof Batorski. Tydzień wcześniej (8-14 marca) strażacy zastępowali pogotowie 136 razy.

ZOBACZ: Był zakażony, uratowało go wskazanie pulsoksymetru. Kiedy karetka jest wysyłana do chorego?

Dla porównania: w trakcie drugiej, jesiennej fali koronawirusa, w ostatnich dwóch tygodniach października 2020 roku strażacy mieli 237 takich wyjazdów, czyli czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2019 roku.

Jak wyjaśnia Krzysztof Batorski, strażacy udzielają pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Nigdy nie transportują pacjenta do szpitala.

Dziś o 13.32 ze względu na brak wolnego ZRM strażacy z JRG zostali zadysponowani do osoby poszkodowanej zlokalizowanej w pobliżu przystanku autobusowego na ul. Tanowskiej w Policach. Strażacy udzielili rannemu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczyli do czasu przybycia ZRM pic.twitter.com/mNjbucBI1N — KP PSP Police (@StrazPolice) March 22, 2021

Strażacy PSP i OSP angażują się także w akcję szczepień - dowożą pacjentów do punktów szczepień, a także prowadzą akcję informacyjną dot. Narodowego Programu Szczepień - druhowie OSP rozdadzą mieszkańcom wsi i małych miast w sumie 10 milionów ulotek propagujących szczepienia.

Strażacy, w ramach wsparcia #NarodowyPrigramSzczepień, rozpoczęli dystrybucję ulotek propagujących wiedzę na temat profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19 skierowaną do mieszkańców małych miejscowości i wsi.#SzczepimySięhttps://t.co/BGrVjUH3js pic.twitter.com/XIv5gQychK — Mazowiecka Straż Pożarna (@Kw_PSP_Wwa) March 19, 2021

Więcej lotów LPR

Więcej pracy ma także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od 1 lutego do 15 marca br. liczba lotów do osób chorych wzrosła o 76 (z 531 do 607) w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Rzeczniczka LPR Justyna Sochacka podkreśla w rozmowie z polsatnews.pl, że helikoptery w systemie ratownictwa są na równi z karetkami i to od dyspozytora zależy, czy wyśle karetkę naziemną czy podniebną.

WIDEO - Robert Lewandowski odznaczony przez prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jakub Oworuszko, polsatnews.pl