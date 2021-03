Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu i skierowała w tej sprawie wniosek do Senatu RP. Z marszałkiem porozmawia dziś Dorota Gawryluk w programie "Gość Wydarzeń" o 19:25. Transmisja w Polsacie, Polsat News i na polsatnews.pl.

O wniosku ws. zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. Chodzi o podejrzenie przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.

Jak podano w komunikacie PK, prokuratura zamierza postawić Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych – w latach 2006, 2009 i 2012 roku.

"Przyjęto taktykę podstępnego zastraszania"

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Tomasz Grodzki był pytany, czy sam zrzeknie się immunitetu. - Kwestie immunitetu, nie pierwszego i nie ostatniego w Sejmie i Senacie, podlegają określonym regułom. Marszałek jest tu w zasadzie wyłączony, to idzie swoim trybem - odpowiedział.

- Próbowano mnie na początku przekupić, potem podbierać senatorów, teraz przyjęto taktykę podstępnego zastraszania. Senat jest redutą demokracji, oswoją wolnej myśli i nadzieją na powrót do praworządności, dlatego jeżeli partia rządząca, która od 1,5 roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem odzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię "nie" - dodał marszałek.

red/ Polsat News