Wyłudzała pieniądze "na chorą córkę". Śledczy szukają poszkodowanych

Biuro prasowe Prokuratury Okręgowej w Poznaniu podało, że sprawa dotyczy zdarzeń z grudnia 2018 roku. Kobieta jest podejrzana o to, że doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szereg osób poprzez wprowadzenie ich w błąd co do okoliczności zbierania pieniędzy na leczenie swojej chorej córki.

W serwisie crowdfundingowym, służącym do robienia internetowych zbiórek pieniędzy zbierała środki na rzekome leczenie dziecka komórkami macierzystymi. W ten sposób wyłudziła pieniądze w łącznej kwocie blisko 20 tys. zł, które, jak ustalili śledczy, przeznaczyła na zaspokojenie własnych potrzeb. Za takie oszustwo grozi kara nawet do ośmiu lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży szuka osób, które w okresie od 13 do 22 grudnia 2018 roku wpłaciły pieniądze na zbiórkę publiczną zorganizowaną na portalu internetowym zrzutka.pl na leczenie dziecka komórkami macierzystymi.

