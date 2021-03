W sobotę w życie weszły nowe obostrzenia w całym kraju. W budynkach i innych obiektach kultu religijnego przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, może znajdować się nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny. Niezbędne są też maseczki zasłaniające usta i nos.

Imienne zaproszenia dla wiernych

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi dominikanie z Poznania postanowili, że wierni będą musieli posiadać specjalne imienne zaproszenia, by móc uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota).

Aby takie zaproszenie dostać trzeba telefonicznie zgłosić chęć udziału w liturgii. "By dać szansę innym, jedna osoba może wybrać wyłącznie jeden dzień Triduum" - zawracają uwagę dominikanie.

Na zaproszeniu będzie imię i nazwisko oraz wskazane miejsce w kościele, które może zająć wierny. "Dla wiernych bez zaproszeń z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego udostępniony będzie dziedziniec kościoła z ogrzewanymi namiotami i telebimem" - informują dominikanie i przypominają o zasłanianiu ust i nosa oraz zachowaniu dystansu.

Będą kontrole

Kościoły są otwarte na takich samych zasadach jak sklepy, przestrzeganie obostrzeń przeciwepidemicznych będzie kontrolowane jednakowo we wszystkich obiektach - mówił w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister wziął udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. - Jeżeli chodzi o kwestię kościołów, to tutaj mamy te same normatywy, te same standardy, które dotyczą również sklepów, które cały czas są otwarte – powiedział Niedzielski pytany o sugestie ekspertów, których zdaniem należałoby kościoły zamknąć, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Przypomniał, że w kościołach i w sklepach może przebywać jedna osoba na 15 mkw. - I tak jak z całą stanowczością będzie to przestrzegane i weryfikowane w sklepach, również będziemy weryfikowali to w przypadku kościołów – zapewnił.

- Wszystkie obiekty, bez wprowadzania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na charakter, będą w ten sam sposób kontrolowane - dodał.