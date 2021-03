Rada UE ustanowiła Europejski Instrument na rzecz Pokoju

Rada UE ustanowiła w poniedziałek Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF). Jest to fundusz pozabudżetowy o wartości około 5 mld euro na lata 2021-2027. Będą z niego współfinansowane działania zewnętrzne, mające skutki wojskowe lub obronne.

"Ostatecznym celem EPF jest zwiększenie zdolności UE do zapobiegania konfliktom, zachowania pokoju i wzmocnienia międzynarodowej stabilności i bezpieczeństwa. Umożliwi on UE lepszą pomoc krajom partnerskim poprzez wspieranie ich operacji pokojowych lub pomoc w zwiększaniu zdolności ich sił zbrojnych do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na ich terytorium, a także poprzez szersze działania o charakterze wojskowym lub obronnym, wspierającym cele wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)" - czytamy w komunikacie, opublikowanym w poniedziałek przez Radę UE.

Konkretnie oznacza to m.in., że Unia w ramach swoich misji i operacji WPBiO będzie mogła wykorzystać środki z nowego funduszu na dostarczanie sprzętu wojskowego i związanego z obronnością.

Do tej pory takie wsparcie UE mogło być udzielane jedynie w ramach operacji pokojowych, prowadzonych przez Unię Afrykańską lub afrykańskie organizacje regionalne. EPF rozszerzy geograficzny zakres ewentualnych interwencji UE na cały świat.

emi/ PAP