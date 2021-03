Jest nękana przez dorosłego syna. "Dawałam mu pieniądze, wyzywa mnie"

Pani Ewa z Kuźni Raciborskiej od dziesięciu lat jest wdową. Przed śmiercią męża kobieta przepisała kawalerkę dorosłemu synowi. Ten w sierpniu ubiegłego roku sprzedał swoje mieszkanie, pieniądze stracił i jest bezdomny.

- Wyjechałem za granicę. Drugie auto też mi się zepsuło. Pod pierwszy mi dali ładunek wybuchowy, a pod drugie też coś podobnego, tylko że bez ładunku – twierdzi syn pani Ewy.

Wspiął się na balkon, wybił okno

Mężczyzna nadużywa alkoholu. Według matki jest jeszcze uzależniony od środków odurzających i hazardu. Kobieta ze strachu przed 34-latkiem nie wpuszcza go do mieszkania. Ten mimo wszystko siłą wchodzi do środka. Kilka tygodni temu wspiął się na balkon, wybił okno i wtargnął do lokalu, a tuż przed przyjazdem "Interwencji" zabrał matce klucze od mieszkania.

Policjant: Gdzie pan wyrzucił te klucze?

Pan Radosław: Do kanału ściekowego.

Policjant: Do kanału ściekowego, czyli nie będzie ich.

Pan Radosław: No nie będzie, tak jak powiedziałem. Z własnego syna robić schizofrenika, że ja w domu z tobą nie mogę porozmawiać jak człowiek.

Reporterka: To dlaczego matka ucieka przed panem?

Pani Ewa: Całe noce tutaj na ławce siedziałam.

Pan Radosław: Gdzie całe noce? Czy ja ci do domu zabraniałem wejść?

Pani Ewa: Ale ty mnie torturowałeś. Rękę miałam złamaną i przez to miałeś sąd.

Pan Radosław: Schizofreniczko... I się przyznałem do tego, co cię odepchnąłem i upadłaś.



- Policjanci interweniowali kilka razy w tej sprawie. Po ostatnich interwencjach prowadzone są dwie sprawy: jedna dotyczy kradzieży kluczy i jest to sprawa o wykroczenie, natomiast druga jest prowadzona w sprawie o przestępstwo, dotyczy zniszczenia mienia – informuje Mirosław Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Pani Ewa: Jeszcze zażywasz narkotyki.

Pan Radosław: Pierwsze słyszę. Kiedy?

Pani Ewa: To dlaczego jesteś taki agresywny? Ja śpię, a ty mi wchodzisz!

Pan Radosław: Bo nie mogę na ciebie patrzeć.

Pani Ewa: To po co do mnie przychodzisz, jak nie możesz patrzeć?

Pan Radosław: To niech mi dadzą wyjechać, sobie robotę znaleźć.

Reporterka: Ale kto panu nie daje?

Pan Radosław: Ci co „Grubego” kropnęli.

Pani Ewa: Umarł po prostu. Zawał serca.

Pan Radosław: Kulkę w łeb dostał i tyle.



Rok temu pani Ewa dała zapasowe klucze do mieszkania swojemu bratu. Dziennikarze "Interwencji" udali się po nie wraz z nią i udało im się wejść do lokalu.

"Płaciłam za niego długi, a w hazard grał"

- Wyzywa mnie. Dawałam mu pieniądze, płaciłam za niego długi, a w hazard grał. Spłaciłam za niego ze 40 tys. zł. Wszystko mu kupowałam, nawet teraz mu kupiłam skarpetki, slipki, żeby nie śmierdział – opowiada pani Ewa.

Kobieta nie radzi sobie z zachowaniem syna. Przez niego ma również problemy z sąsiadami, bo mężczyzna śpi na klatce lub w piwnicy. Poprosiła o pomoc różne instytucje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do sądu o umieszczenie pana Radosława w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody, mężczyzna jednak nie zgłosił się na badania do psychiatry.

- Dawali mu pokój tam, gdzie mieszkają ci bezdomni, ale on odrzuca, nawet kartę mu dali żywnościową, nie poszedł po nią, tylko do mnie, o jedzenie pukał po sąsiadach, po chleb – tłumaczy pani Ewa.

"Interwencja" zwróciła się do sądu z pytaniem, czy mężczyzna był kierowany na przymusowe leczenie w związku z uzależnieniem od alkoholu.



"Sąd zobowiązał Radosława P. do podjęcia leczenia w stacjonarnej placówce lecznictwa odwykowego (…) W październiku 2020 roku, kurator sprawujący nadzór i policja w Kuźni Raciborskiej podali, iż uczestnik postępowania sprzedał mieszkanie w Kuźni Raciborskiej i wyjechał do Holandii (…). Obowiązek leczenia został uchylony, a postępowanie wykonawcze umorzone" – brzmi oświadczenie sądu.

