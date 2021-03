PSL w rządzie? Ziobro: były rozmowy o poszerzeniu koalicji

Zbigniew Ziobro powiedział w wywiadzie, że "mimo ogólnej zgody, w niektórych punktach stanowiska PiS i Solidarnej Polski się rozmijają". Jak podkreślił, umowa koalicyjna dotyczyła "realizacji wspólnego programu, którego rdzeniem jest obrona polskiej suwerenności".

Minister powiedział, że istnieje zgoda z PiS co do zagrożenia ze strony Rosji. - Ale poważne zagrożenie dla polskiej suwerenności widzimy także na Zachodzie, w procesach, które zachodzą w Unii Europejskiej. I na tym tle pojawiły się rozdźwięki między nami a PiS - dodał.

Ziobro zwrócił też uwagę, że mimo jasnego stanowiska Jarosława Kaczyńskiego, iż "Unia musi być organizacją suwerennych narodów europejskich", inaczej do Unii Europejskiej podchodzi premier Mateusz Morawiecki.

- Decydującą rolę w budowaniu polskiej polityki w odniesieniu do Unii ma premier Mateusz Morawiecki. To bardzo zdolny i otwarty na współpracę z UE polityk. Ma dużą umiejętność przekonywania kierownictwa PiS do polityki, która jednak rozmija się z naszym programem z 2014 r., który nie został nigdy odrzucony - ocenił Ziobro.

Minister sprawiedliwości mówił też o stosunku jego partii do PSL.

- Wiemy też, że rozmowy o poszerzeniu koalicji o PSL były prowadzone jeszcze przed wyborami prezydenckimi. (…) Nie będziemy jednak - mówię tu o Solidarnej Polsce – w jednym rządzie z PSL, rozbieżności są zbyt duże - powiedział.

zdr/ "Sieci"