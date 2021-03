Posłanka Nowej Lewicy Monika Pawłowska poinformowała w niedzielę wieczorem o przejściu do partii Jarosława Gowina. "Program jak i praktyka działania politycznego Porozumienia są w obecnej sytuacji mi najbliższe" - przekazała.

Monika Pawłowska była wiceszefową Klubu Parlamentarnego Lewicy, wcześniej działała w Wiośnie Roberta Biedronia.



"Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem" - napisała wieczorem na Twitterze.

Jak podkreśliła, program jak i praktyka działania politycznego Porozumiania są w obecnej sytuacji jej najbliższe, a partia Gowina to jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. "Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym" - zaznaczyła.

Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach @__Lewica. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem @Jaroslaw_Gowin. 1/3 — Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) March 21, 2021

W kolejnym wpisie oceniła, że "to decyzja zgodna z moim sumieniem i tym, do czego zobowiązałam się wobec moich wyborców".

Program jak i praktyka działania politycznego @Porozumienie__, są w obecnej sytuacji mi najbliższe. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym. 2/3 — Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) March 21, 2021

To decyzja zgodna z moim sumieniem i tym, do czego zobowiązałam się wobec moich wyborców. Więcej wyjaśniam w jutrzejszym wydaniu @rzeczpospolita. 3/3 — Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) March 21, 2021

Z transferu cieszy się Porozumienie.

Witamy na pokładzie @Porozumienie__ ,Monika! To przemyślana decyzja, poprzedzona wieloma rozmowami. Cieszę się, że grono osób uprawiających politykę bez ideologicznego zacietrzewienia i zawziętości poszerza się o Panią Poseł. Zdziałamy razem wiele dobrych rzeczy! https://t.co/sjwUlzUw68 — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) March 21, 2021

Pojawiają się tez pierwsze komentarze polityków opozycji.

.@Pawlowska_pl, po prostu oddaj mandat i możesz iść nawet prosto na wycieraczkę do Kaczyńskiego. Krzyż na drogę. — Tomasz Trela (@poselTTrela) March 21, 2021

Jako komentarz najlepiej tu pasuje najpopularniejsze słowo ze Strajków Kobiet. https://t.co/o87ccnhVS7 — Beata Maciejewska #PosłankaLewicy ⚡️ (@B_Maciejewska) March 21, 2021

