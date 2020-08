Greta Thunberg wraca do szkoły. Nie uczyła się przez rok

3 stycznia 2019 roku Greta Thunberg skończyła 16 lat. Pół roku później, po ukończeniu semestru wiosennego, 16-letnia aktywistka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z zakończenia nauki w szkole podstawowej.

"Wczoraj był dla mnie ostatni dzień szkoły podstawowej. Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom Kringlaskolan w Södertälje! Chciałbym, aby każde dziecko miało możliwość uczęszczania do szkoły tak dobrej, jak moja. Będę tęsknić za wami wszystkimi" - napisała wtedy na Instagramie.

W Szwecji szkoła ponadgimnazjalna nie jest obowiązkowa

Greta zakończyła wtedy obowiązkową naukę i nie musiała podejmować dalszej edukacji. To możliwe i zgodne ze szwedzkimi przepisami oświatowymi.

- W Szwecji dzieci zwykle uczęszczają do szkoły obowiązkowej do semestru wiosennego w roku, w którym kończą 16 lat. Potem jest szkoła ponadgimnazjalna, która nie jest już obowiązkowa - mówiła w grudniu ub.r. polsatnews.pl Gabriela Galvez Flores ze Szweckiej Agencji ds. Oświaty.

Flores wyjaśniła także, że młodzież w Szwecji ma możliwość uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej do semestru wiosennego w roku, w którym kończy 20 lat.

"Wspaniale jest znowu wrócić do szkoły"

Thunberg, po roku niechodzenia do szkoły (tzw. gap year), postanowiła podjąć dalszą edukację. W trakcie kończącego się właśnie czasu wolnego od nauki m.in. wystąpiła na otwarciu szczytu klimatycznego ONZ, a także przepłynęła Ocean Atlantycki w 21-dniowym rejsie.

Swoją decyzję ogłosiła na Twitterze. "Moja przerwa od szkoły dobiegła końca. Wspaniale jest znowu do niej wrócić" - przekazała.

Nastolatka opublikowała także swoje zdjęcie na rowerze i z uczniowskim plecakiem.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI