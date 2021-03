Mija 5 lat od ataków terrorystycznych w Brukseli. Po latach służby ratunkowe przyznają, że skala zabitych i rannych w zamachach w metrze i na lotnisku Zaventem pod Brukselą ich przerosła. Mogło dojść do błędów w ocenie ran i pierwszeństwie udzielania pomocy ofiarom ataków. By ich uniknąć w przyszłości - naukowcy z belgijskich uniwersytetów opracowują "inteligentny opatrunek".

Na określenie rodzaju rany - "inteligentny opatrunek" będzie potrzebował zaledwie kilka sekund.



- Pomiar dokonywany będzie przez płynne kryształy. Dzięki informacji o temperaturze, określonej kolorem na opatrunku, będziemy mogli określić stan skaleczenia - mówi Vanja Misković z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli.



Opatrunek zbierze również informacje na temat stopnia nawodnienia i zakwaszenia rany - takie parametry pozwolą na wskazanie wymaganego leczenia, a w przypadku ciężkich ran od razu zlecą terapie przy pomocy komórek macierzystych, które ograniczą okres zabliźniania z 30 do 10 dni.





- Takie komórki pobrane od pacjentów muszą zostać szybko wykorzystane dlatego angażujemy w to roboty, by przyspieszyć proces i sprawić by był skuteczniejszy - tłumaczy Nefele Giarratana, biotechnolog z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.

Pomoc NATO



W takie połączone ze sobą technologie mają zostać najpierw wyposażone szpitale wojskowe. Prace nad "inteligentnym opatrunkiem" współfinansuje NATO, ponieważ ich efekt może przydać się na wojennych frontach.



- Ta technologia pomoże we wczesnym wykryciu u wojskowych czy cywilów takich ran, których leczenie jest nieuchronne i dzięki temu może przyczynić się do ograniczenia śmiertelności - dr Eyup Turmus, przedstawcielka NATO.

Prace nad zlecono tuż po atakach terrorystycznych w Brukseli.



- Pięć lat po zamach na lotnisku Zaventem i tu w metrze Maalbeek, w których zginęły 32 osoby i 3 zamachowców, a ponad 316 osób zostało rannych - belgijscy ratownicy anonimowo przyznają, że największym problemem akcji ratowniczej była wówczas kwalifikacja rannych - relacjonuje korespondentka Polsat News w Brukseli, Dorota Bawołek.

"Technologia może pomóc w awaryjnych sytuacjach"



"Inteligentnym opatrunkiem" interesuje się już również Europejska Agencja Kosmiczna, a w dalszej przyszłości taka technologia może stać się częścią domowej apteczki każdego z nas.

- W czasie ataków w Europie, najpierw w Paryżu, a potem w Brukseli zrozumieliśmy, że taka technologia może pomóc w awaryjnych sytuacjach, ale również w czasie dalszego leczenia pacjenta, pozostającego w domu, czyli jako część telemedycyny - powiedział dr Carlo Saverio Iorio, szef projektu badawczego.



Choć do wykorzystania w domach inteligentne opatrunki będą dostępne najwcześniej za kilkanaście lat. Naukowcy w Belgii wciąż udoskonalają ten medyczny wynalazek.

