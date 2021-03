Ojciec, który przykuł łańcuchem do podłogi 12-letnią córkę usłyszał zarzuty pozbawienia wolności dziewczynki i spowodowania lekkich obrażeń na ciele. Prokuratura nie wnioskowała o jego aresztowanie. Uwięziona dziewczynka napisała o tym koleżance, a ta zawiadomiła policję. Trafiła do szpitala, a następnie, podobnie jak jej siostry, do domu dziecka.