Wraca zima, sypnie śniegiem. Pogoda na piątek

Piątek przyniesie nam powiewy zimy. W większości regionów kraju poprószy śnieg, chwilami dość obficie, zwłaszcza w województwach północnych. Spodziewamy się też opadów deszczu ze śniegiem i deszczu, a rano oblodzeń. Będzie ślisko.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od minus 1 stopnia na Podlasiu do 5 stopni na Śląsku. Wiatr z kierunku północnego będzie porywisty, do 40-50 km/h, a na wybrzeżu do 80-85 km/h. Będzie nasilać uczucie zimna.

Ciśnienie jest wysokie i bardzo powoli rośnie. Barometry pokażą w samo południe od 1016 hPa na Lubelszczyźnie do 1024 hPa na zachodnim Pomorzu. Biomet pozostanie niekorzystny. Możemy odczuwać ból głowy, senność, znużenie i spowolnienie reakcji.

dk/ TwojaPogoda.pl