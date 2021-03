Burza piaskowa w Pekinie. Największa od 10 lat

Burze piaskowe dotknęły również 12 regionów w północnej części Chin, w tym Sinciang, Gansu, Mongolię Wewnętrzną i otaczającą Pekin prowincję Hebei – przekazał urząd, ogłaszając w poniedziałek żółty alarm pogodowy. Mieszkańcom polecono zamykanie okien oraz zakrywanie ust i nosa, gdy wychodzą na zewnątrz.

Dotknięta jest również sąsiednia Mongolia, gdzie w związku z burzą piaskową zgłoszono zaginięcie 341 osób - podała oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua.

PAP/EPA/WU HONG

Wskaźnik jakości powietrza w Pekinie przekroczył w poniedziałek rano maksymalny poziom 500. Wskaźnik PM2,5, określający stężenie najdrobniejszych, groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń w powietrzu, wzrósł do ponad 732 mikrogramów na metr sześcienny – podał hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Wskaźnik PM10, czyli stężenie nieco większych cząstek, wzrósł natomiast do 9350 mikrogramów, przekraczając aż 180-krotnie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które mówią o dobowej średniej poniżej 50 mikrogramów.

W okresie wiosennym Pekin regularnie mierzy się z burzami piaskowymi, co wynika z bliskości olbrzymiej pustyni Gobi, wylesienia i erozji gleb w północnych Chinach. Władze kraju prowadzą kampanię ponownego zalesiania tych obszarów, by stworzyć „wielki zielony mur” i ograniczyć ilość pyłu przywiewanego do stolicy.