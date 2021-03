Na fotografiach, które publikowano z konta o nazwie azusagakuyuki, widać biało-czerwony motocykl i rudowłosą kobietę o wschodnich rysach.

Internauci zauważyli, że na niektórych zdjęciach influencerka ma nieco "męską budowę". Sprawą zainteresowała się jedna z japońskich telewizji, która przeprowadziła krótkie śledztwo.

Szybko okazało się, że autorem wpisów jest 50-letni mężczyzna. Jak sam przyznał, używał oprogramowania do edycji zdjęć, bo "ludzie są bardziej zainteresowani zobaczeniem młodej, pięknej kobiety niż starego wujka".

