Lockdown na Węgrzech. Orban zapowiedział, kiedy rozpocznie się znoszenie restrykcji

- Etapy znoszenia restrykcji trzeba powiązać z liczbą osób zaszczepionych.(…) Pierwszy krok na drodze do ponownego uruchamiania będziemy mogli zrobić dopiero wtedy, gdy zostanie zaszczepiona każda osoba powyżej 60. roku życia, która się zarejestrowała - oznajmił.

Dodał, że według szacunków rządu nastąpi to, jeśli liczba zaszczepionych osiągnie 2,5 mln. Obecnie liczba zaszczepionych co najmniej jedną dawką zbliża się do 1,5 mln.

Premier powiedział, że w najbliższych dwóch miesiącach Węgry otrzymają o 500 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca mniej, niż uzgodniono. Podkreślił jednak, że podejmowane są starania o zakup takiej liczby szczepionek z Rosji i Chin, by tempo szczepień nie spadło, i jest duża szansa, że to się uda.

Rekordowe dane ws. zakażeń

Obecne obostrzenia - jak powiedział - pozostaną w niezmienionej postaci co najmniej do końca przyszłego tygodnia. Powodem są rekordowo wysokie dane epidemiczne. W ciągu ostatniej doby zmarło 213 chorych na Covid-19 – najwięcej od początku pandemii. Po raz pierwszy liczba nowo wykrytych zakażeń przekroczyła 10 tys. - wyniosła 10 759. Więcej chorych niż kiedykolwiek wymaga też opieki szpitalnej i oddycha przy pomocy respiratora.

Według Orbana Wielkanoc będzie szczególnie trudnym okresem z punktu widzenia zapobiegania zakażeniom ze względu na spotkania rodzin i śmigus-dyngus. - Wielkanoc wymaga więc szczególnych przepisów - powiedział, dodając, że zostaną one ogłoszone w przyszłym tygodniu. Według niego ludność z trudem zniosłaby jednak dalsze obostrzenia.

Orban zapewnił też, że służba zdrowia wytrzyma obciążenie, jest jeszcze dużo wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19, jak również miejsc dla osób wymagających podłączenia do respiratora.

