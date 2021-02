Viktor Orban dla Interii: nasze narody rozumieją odpowiedzialność za przyszłość Europy

Premier Węgier Viktor Orban napisał list do Interii, w którym podsumował 30-lat działalności Grupy Wyszehradzkiej. Podziękował krajom członkowskim za współpracę oraz opowiedział o wyzwaniach jakie stoją przed krajami V4. - W tych trudnych i złożonych sprawach również między nami, państwami Grupy Wyszehradzkiej mogą występować rozbieżności - napisał.

"Grupa Wyszehradzka po trzydziestu latach, może popatrzeć na siebie w roli członków NATO, jako na najdynamiczniej rozwijający się obszar Unii Europejskiej. Silny wzrost, niskie bezrobocie, szybkie wdrożenie cyfryzacji, potężne inwestycje. Tacy jesteśmy dzisiaj" - napisał Viktor Orban.

Premier Węgier odwołał się do wspólnej historii państw Grupy Wyszehradzkiej. Stwierdził, że państwa Europy Środkowej miały swoją ważną rolę, która została zachwiana w czasach władzy komunistycznej. Dążenia do jej obalenia to kolejna cecha wspólna państw V4.

"Po obaleniu komunizmu oraz wyzwoleniu naszych krajów, nasze kraje były szczęśliwe, ale były w mocno osłabionej kondycji. To przetrwanie, wysiłek na rzecz wielkiej przebudowy, ugruntowanie nowej epoki, zdolnej do życia, dopasowanej do zachodniego świata, angażowały wszystkie nasze siły. A jednak, już w 1991 roku nasze serca podpowiadały, że nasze kraje, Polska, Węgry, Czechosłowacja w jakiś sposób powinny połączyć wysiłki. Wiedzieliśmy, że przemijają wieki, ale wspólnota losów narodów Europy Środkowej pozostaje niezmienna" - czytamy w liście.

"W tych trudnych i złożonych sprawach również między nami, państwami Grupy Wyszehradzkiej mogą występować rozbieżności. Z pewnością są różnice w akcentach filozofii historycznej, mogą się różnić sympatie i niechęci wobec innych krajów, co więcej, czasami nawet w interpretacji relacji geopolitycznych mogą być różnice. Ale i to jest pewne, że nasze narody rozumieją swój ciężar odpowiedzialności za przyszłość Europy" - wskazał Viktor Orban.

