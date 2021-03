Kościół posiada ziemie przekraczające terytorium Francji. Więcej ma tylko Elżbieta II

Świat ma powierzchnię ok 50 mld hektarów, z czego niemal 15 mld ha to grunty. Skrawek lądu, na którym widać ślad ludzkiej działalności to zaledwie 1,5 proc. Z wyliczeń "New Statesman" wynika, że 1/6 tych ziem posiada brytyjska królowa, natomiast Kościół katolicki "włada" obszarem o powierzchni przekraczającej 70 mln ha. To więcej niż terytorium Francji.

Użytkowanie gruntów zawsze wiązało się z roszczeniami do własności czyli prawem do użytkowania i rozporządzania. Związek między człowiekiem a ziemią zaczyna się od fundamentalnego roszczenia niektórych ludzi lub krajów do "posiadania" danego terytorium. Na tej podstawie świat dzieli się na dwie kategorie: te kraje, które pozwalają obywatelom na posiadanie ziemi, do której posiadają tytuł prawny, oraz te, które przyznają swoim obywatelom jedynie dzierżawę, pozwalając państwu domagać się całkowitego prawa pierwszeństwa do użytkowania.

ZOBACZ: Elon Musk "tworzy nowe miasto". Zdradził nazwę

Kraje, które pozwalają swoim obywatelom na posiadanie ziemi należą do tych, które odnoszą największe sukcesy gospodarcze. To m.in USA, Niemcy i Francja. Tam, gdzie państwo lub monarcha rości sobie prawa do wszystkich ziem, są zwykle mniej rozwinięte, jednak z wyjątkami, takimi jak Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia.

Papież miał prawie tyle samo hektarów, co dziś Elżbieta II

Przykładowo Elżbieta II jest królową 32 krajów, głową wspólnoty 54 krajów, w których mieszka jedna czwarta ludności świata i prawnym właścicielem około 2,56 mld miliarda ha ziemi, czyli jednej szóstej wszystkich gruntów - zwraca uwagę "News Statesman".

Według katolickiego dogmatu cała ziemia pochodzi od Boga i przez wiele stuleci papież miał prawie tyle samo hektarów, co dziś Elżbieta II - od 20 do 30 proc. Europy i tyle samo w Ameryce Południowej. Większość tych ziem została utracona, ale przyjmuje się, że papież posiada wszystkie ziemie instytucji, zakonów i diecezji Kościoła katolickiego na takich samych zasadach, na jakich królowa posiada swoje. Szacunkowa łączna powierzchnia posiadana przez papieża wynosi około 70,8 milionów hektarów.

Co ciekawe, z wyliczeń "News Statesman" wynika, że na ósmym miejscu właścicieli ziemskich znajdują się farmy i rancza rodziny Kidmanów w Australii, z którymi jest spokrewniona aktorka Nicole Kidman.

WIDEO - Właścicielka myślała, że straciła psy w pożarze. Jeden z nich czekał miesiąc na zgliszczach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/zdr/ newstatesman.com