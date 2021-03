Joe Biden potknął się przy wchodzeniu na pokład Air Force One

Potem amerykański prezydent bez problemów dostał się na pokład maszyny, która odleciała do stolicy stanu Georgia. Tam Biden ma się spotkać z przedstawicielami społeczności azjatycko-amerykańskiej w związku z wtorkowymi zabójstwami ośmiu osób w tamtejszych salonach masażu.

"(...) Prezydent Biden czuje się dobrze i nie wymagał nawet żadnej pomocy ze strony podróżującego z nim zespołu medycznego" - poinformowała na Twitterze Kate Bedingfield, dyrektor komunikacji w Białym Domu. "To nic więcej niż błąd na schodach" - dodała.

