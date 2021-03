Utknęli na lotnisku w Paryżu. Od 3 tygodni śpią na krzesłach i podłodze

26 lutego, podczas podróży z Londynu do Algierii, wylądowali w Paryżu.

Wszyscy zostali zatrzymani w momencie, gdy chcieli wsiąść do samolotu "Air Algieria". Poinformowano ich, że nie zostaną wpuszczeni na pokład w związku obostrzeniami nałożonymi na podróżnych, którzy przybywają do Algierii z Wielkiej Brytanii. Są wśród nich osoby starsze i dzieci.

- Tu jest okropnie. Jak długo możesz spać na podłodze, zanim pękniesz? Dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery? - pyta "BBC" anonimowy mężczyzna z grupy osób, które śpią na krzesłach i podłodze Terminalu 2 w strefie tranzytowej.

Pozostawieni bez wsparcia

Linie początkowo zaoferowały im bony żywnościowe w ramach pomocy i zaproponowały bilety powrotne do Londynu, ale po uzyskaniu odmowy - jak twierdzą - zostawiły ich bez żadnego wsparcia, podobnie jak przedstawiciele algierskiego konsulatu.

Żywność dostarczają im osoby postronne i wolontariusze. Kąpią się pod płatnymi prysznicami lotniska.

Sytuacja jest pokłosiem bardzo rygorystycznej polityki granicznej prowadzonej przez algierski rząd. "Zawiesili większość połączeń lotniczych i morskich oraz zatrzymali tysiące swoich obywateli za granicą" - informuje BBC.

Nie ustąpią

Francuskie władze lotniskowe starają się pomóc, choć w rzeczywistości są całkowicie bezradne. - Wszystko zależy od władz Algierii i "Air Algeria" - powiedział rzecznik lotniska.

Algierczycy zapowiedzieli, że nie ustąpią i nie wrócą do Wielkiej Brytanii. - Każdy ma ważne osobiste powody, by pojechać do Algierii. Inaczej wrócilibyśmy do Wielkiej Brytanii - powiedział mężczyzna i przekazał, że "zrezygnował z mieszkania i pracy" i leci do żony, która zachorowała na Covid-19.

O "uwolnienie" grupy zaapelowali przedstawiciele algierskiej diaspory we Francji. Twierdzą, że wprowadzone przez rząd obostrzenia dotyczą tylko zwykłych ludzi, a wysoko postawione osoby z ich kraju mogą w rzeczywistości podróżować bez żadnych przeszkód.

