Pedofilia w niemieckiej archidiecezji. Setki ofiar i ponad 200 sprawców

Zaprezentowany w czwartek raport zamówiony przez archidiecezję kolońską wykazał 75 przypadków, w których ośmiu wysokich rangą duchownych - w tym abp Hesse - zaniedbało swoje obowiązki w związku ze sprawami nadużyć seksualnych.

Raport został sporządzony przez kancelarię Gercke Wollschlaeger po tym, jak arcybiskup Kolonii, kardynał Rainer Maria Woelki, jesienią ub.r. wycofał z powodu "braków metodycznych" pierwszą ekspertyzę mającą ustalić, kto jest odpowiedzialny za możliwe błędy w postępowaniu w przypadkach nadużyć.

Ponad 300 poszkodowanych

Według nowego raportu wskazano 202 sprawców nadużyć w archidiecezji kolońskiej i co najmniej 314 poszkodowanych. 63 proc. wskazanych jako sprawcy to duchowni, ich ofiary to głównie chłopcy poniżej 14. roku życia. Prawie 32 proc. przypadków dotyczyło wykorzystywania seksualnego, w 15 proc. było to poważne wykorzystywanie seksualne. Pozostałe przypadki sklasyfikowano w raporcie jako naruszenia granic i inne wykroczenia seksualne.

Raport zarzuca abp. Hesse, który był szefem personelu w latach 2006-2012 i wikariuszem generalnym w Kolonii w latach 2012-2015, niewłaściwe działanie i pominięcie procedur przewidzianych przez prawo kanoniczne. Podobnie jest w przypadku zmarłego w 2017 roku kardynała Joachima Meisnera.

Kardynał Woelki bezpośrednio po prezentacji raportu zwolnił ze stanowiska swojego biskupa pomocniczego Dominikusa Schwaderlappa oraz szefa sądu arcybiskupiego Guentera Assenmachera z powodu naruszenia obowiązków służbowych.

Złożył rezygnację

Później w czwartek abp Hesse poinformował w oświadczeniu, że składa na ręce papieża Franciszka rezygnację, "aby zapobiec narażeniu na szkody urzędu arcybiskupa i archidiecezji hamburskiej". Poprosił o zwolnienie ze swoich obowiązków ze skutkiem natychmiastowym.

Naruszenie obowiązków zarzuca się także m.in. byłym wikariuszom generalnym Norbertowi Feldhoffowi i Dominikusowi Schwaderlappowi. Jak wynika z dochodzenia, kardynał Woelki i wikariusz generalny Markus Hofmann nie naruszyli żadnych obowiązków.

Woelki chce ogłosić pierwsze wyniki i konsekwencje raportu, który został właśnie zaprezentowany, na konferencji prasowej 23 marca.

