Od baterii po kłódkę. Co potrafią połknąć dzieci?

Monety pięciozłotowe, klucze, spinacze, magnesy, pinezki, gwoździe, kostki do gry, spinki i wsuwki do włosów, baterie paluszki, guziki, a nawet niewielką kłódkę – to wszystko połknęły dzieci, pacjenci Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.