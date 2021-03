Częściowy lockdown we Francji. Ograniczenia w przemieszczaniu się

Zamknięte zostaną sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia. Mieszkańcy zamkniętych departamentów będą mogli wychodzić z domu na odległość 10 km i nie będą mogli przemieszczać się między departamentami z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji i w celach zawodowych.

Wymagana atestacja, aby uprawiać sport

Wejście z domu w celu spaceru lub uprawiania sportu nie będzie ograniczone czasowo, ale będzie wymagana atestacja, którą można pobrać ze stron rządowych. Otwarte pozostaną jednak szkoły, jednak licea będą funkcjonować w systemie hybrydowym.

ZOBACZ: Bułgaria: lockdown w całym kraju od poniedziałku. Zamknięte restauracje i szkoły

Wznowione zostaną natomiast zajęcia wychowanie fizycznego i aktywności sportowe w godzinach funkcjonowania szkoły i utrzymane zostaną pozalekcyjne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu dla nieletnich.

Szef rządu zalecił pracę zdalną przynajmniej cztery dni w tygodniu wszystkim tym pracownikom i zakładom pracy, które mogą w tym trybie funkcjonować.

Ilość zakażeń i szczepień

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 34 998 osób, w szpitalach zmarło 268 chorych. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 91 705 – poinformowała w czwartek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

ZOBACZ: Nowy wariant koronawirusa we Francji. Nie wykrywają go testy PCR

Do szpitali przyjęto 1 661 chorych, 382 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 75 do 25 389. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 4 246 chorych.

Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym wzrósł z 7,5 proc. do 7,7 proc.

Od początku kampanii szczepień we Francji wykonano ogółem 8 142 266 szczepień. Pierwszą dawką zaszczepiono 5 748 698 osób (czyli 8,6 proc. populacji i 10,9 proc. dorosłych), a 2 393 568 również drugą (3,6 proc. populacji i 4,6 proc. dorosłych).

Minionej doby wykonano łącznie 207 702 szczepienia, z czego 163 161 pierwszą dawką, a 44 541 drugą – podało ministerstwo zdrowia.

Zaszczepią 30 mln osób?

Premier Jean Castex podtrzymał w czwartek obietnicę rządu dotyczącą zaszczepienia 30 mln obywateli do połowy czerwca.

- Dzięki dostawom, które dotrą, osiągniemy cele, które sobie wyznaczyliśmy. Chcemy zaszczepić do połowy kwietnia co najmniej 10 mln ludzi, czyli wszystkich chętnych wymagających szczególnej opieki medycznej, kwalifikujących się do szczepienia oraz wszystkich w wieku powyżej 75 lat, a wśród osób powyżej 50. roku życia tych, u których występuje czynnik ryzyka - poinformował premier.

- Następnie chcemy zaszczepić do połowy maja co najmniej 20 mln ludzi lub całą populację chętnych powyżej 50. roku życia. W kolejnym etapie chcemy zaszczepić do połowy czerwca 30 mln osób - dodał Castex.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ PAP