Nowy wariant koronawirusa. Wykryto go we Francji

Ministerstwo zdrowia przekazało, że nowy wariant został zidentyfikowany w szpitalu w miejscowości Lannion w północno-zachodniej Francji.

Jednocześnie w regionie stołecznym Ile-de-France wskaźnik zachorowań na Covid-19 na 100 tys. mieszkańców wyniósł w poniedziałek 404, co stanowi krytyczny próg ustalony przez premiera Jeana Castexa w kwestii wprowadzenia lokalnego lockdownu.

ZOBACZ: Wiceminister zdrowia zaniepokojony mutacjami: coraz więcej próbek dodatnich to wariant brytyjski

Według danych Agencji Zdrowia publicznego (SPF) w poniedziałek zapadalność na Covid-19 wzrosła o 14 proc. w porównaniu do niedzieli.

- Zdecydowaliśmy o regionalnych lockdownach w regionach, gdzie wskaźnik zapadalności wynosił 400 na 100 tys. mieszkańców – stwierdził Castex w niedzielę.

"Wakacje nie będą normalne"

Szef rządu wypowiadał się również pesymistycznie na temat tegorocznych wakacji, podkreślając, że pandemia nie ustąpi i "wakacje nie będą normalne".

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6 471 osób. Łączna liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4 078 133. W szpitalach zmarło 333 chorych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła we Francji do 90 788.

Do szpitali trafiło 1 676 chorych, 401 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 480 i wynosi 25 469. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 4 219 chorych, czyli więcej niż w szczycie zachorowań jesienią.