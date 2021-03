"Albo zdejmiesz stanik, albo wyrzucę cię z uczelni". Aktorka oskarża łódzką filmówkę

Mobbing, przemoc fizyczna i psychiczna, zmuszanie do rozbieranych scen i przyzwolenie na poniżanie studentów - to zarzuty absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej w kierunku władz i wykładowców tej uczelni. "Rektor wpadał w furię i nazywał mnie »pier****ną szmatą, k***ą«. Od prorektora słyszałam, że nie umiem zaciskać zębów i jestem zbyt miękka na ten zawód" - brzmi fragment wpisu aktorki.

Anna Paliga jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. We wtorek, w ramach Małej Rady Programowej łódzkiej filmówki, przedstawiła swoje stanowisko dot. przypadków mobbingu i innych nadużyć, do których miało dochodzić w latach, gdy była studentką.

Treść oskarżenia zamieściła w środę wieczorem w mediach społecznościowych. Jak stwierdziła, uczelnia nie zapewnia studentom poczucia bezpieczeństwa i zasad etyki. "Absolwenci nie wiedzą, jakie są ich prawa jako aktorów, jak można bronić się przed mobbingiem, wykorzystaniem seksualnym na planie, a przemocowe przekraczanie swoich granic psychicznych i fizycznych uważają za niezbywalną część zawodu" - dodała.

Według niej, na wydziale aktorskim panuje "absurdalne i niszczące" przekonanie, że studentów należy "łamać" i "przyzwyczajać do zaciskania zębów", a także, że doświadczanie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami.

"Uderzył studentkę w twarz"

Paliga opisała kilka sytuacji, do których miało dochodzić w czasie zajęć ze studentami. Aktorka wymienia nazwiska wykładowców, którzy to mieli dopuścić się nadużyć.

"Elementarne zadania aktorskie I rok, dr hab. Mariusz Jakus widząc studenta stojącego poza pozycją, wpadł w furię i rzucił w grającą grupę krzesłem, które wybiło dziurę w suficie, po czym z pięściami ruszył na rzeczonego studenta. Przed uderzeniem powstrzymał się w ostatnim momencie, widząc grupę chowającą się w kątach sali. Później Jakus wielokrotnie deprecjonował jego pracę wmawiając mu, że do niczego się nie nadaje i nigdy nie zostanie aktorem" - napisała.

Kolejna sytuacja miała mieć miejsce w czasie zajęć z roli współczesnej na III roku. Próby miały odbywać się w szkole do 5 rano. "Dr Grzegorz Wiśniewski uderzył studentkę w twarz tak mocno, że z nosa trysnęła jej krew. Do przerażonego partnera scenicznego dziewczyny powiedział »tak to powinieneś grać, ucz się«. Kiedy Jagoda Szelc opowiedziała o tym zdarzeniu w wywiadzie po premierze „Monumentu”, sprawa została skrzętnie przemilczana zarówno przez władze uczelni, jak i władze wydziału" - przekazała Paliga.

"Jeśli chcesz zostać aktorem, to musisz cierpieć"

Oskarżenia padły także pod adresem prof. Bronisława Wrocławskiego, który - jak opisała aktorka - wyciągnął studentkę na środek sceny, po czym pogryzł ją od dłoni do szyi na oczach całej grupy, po to żeby pokazać drugiemu studentowi, jak gra się pożądanie.

"Sceny współczesne II rok, dr Grażyna Kania zmusiła studentkę do rozebrania się w trakcie egzaminu. Przed samym pokazem, kiedy moja koleżanka wciąż stawiała opór padło sformułowanie »Albo zdejmiesz stanik, albo wyrzucę cię z uczelni«. Pani ta nie przestała pracować na wydziale. Została zaproszona do pracy z innym rokiem na warsztatach prowadzonych w trakcie ich wolnych weekendów. Warsztaty były obowiązkowe" - czytamy we wpisie.

Kolejna sytuacja miała dotyczyć Waldemara Zawodzińskiego, dyrektora łódzkiego Teatru Jaracza. "Przeprowadził zajęcia z pierwszym rokiem, na których nakazał studentom stanąć w parach w samych cielistych majtkach naprzeciwko siebie i mówić o tym, co nie podoba się im w ciele swojego partnera. Miało to ich nauczyć, że aktor musi konfrontować się ze swoimi kompleksami. Studenci nie zostali zapytani o zgodę na takie ćwiczenie podług zasady »jeśli chcesz zostać aktorem, to musisz cierpieć«. Była to dla nich na tyle duża trauma, że fuksowany przez nich rok (mój rok) musiał nosić przy tabliczkach z imieniem i nazwiskiem cieliste majtki na znak protestu" - przekazała Anna Paliga.

"To kropla w morzu nadużyć"

Ostatnie opisane zdarzenie dotyczy prac nad przedstawieniem dyplomowym studentów IV roku. "Prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek, rektor naszej szkoły, wielokrotnie, niemalże codziennie przez okres trwania prób wpadał w furię i nazywał mnie »pier****ną szmatą, ku**ą«. Poniżał zarówno mnie, jak i moich kolegów w obecności całej grupy i pracowników technicznych. Najmniejszy błąd wprowadzał go w stan niepowstrzymanej agresji słownej potęgowanej przedpremierowym stresem. O wszystkim szczegółowo dowiedział się ode mnie prorektor Michał Staszczak. Usłyszałam, że »nie umiem zaciskać zębów, a powinnam« i że »jestem zbyt miękka na ten zawód«. Skończyło się to dla mnie załamaniem nerwowym, tabletkami przeciwlękowymi i długotrwałą terapią" - poinformowała aktorka.

Zdaniem Anny Paligi sytuacje te "to tylko kropla w morzu nadużyć", które miały mieć miejsce na wydziale aktorskim. "To temat rzeka – wystarczy kuluarowo zacząć ten temat w gronie studentów, a historie płyną lawinowo" - dodała.

Sprawa trafiła na biurko pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji Moniki Żelazowskiej. W najbliższy poniedziałek w trybie pilnym ma zebrać się komisja złożona z przedstawicieli samorządu studenckiego, wykładowców, doktorantów i pracowników administracyjnych PWSFTviT.

zdr/sgo/ polsatnews.pl