Oscary 2021. Jest nominacja dla Polaka

"Ojciec", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Nomadland", "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Sound of metal" i "Proces siódemki z Chicago" - to filmy nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film. Polak Dariusz Wolski został z kolei nominowany w kategorii najlepsze zdjęcia za "Nowiny ze świata".

Obok Wolskiego do Oscara za najlepsze zdjęcia nominowano Joshuę Jamesa Richardsa ("Nomadland"), Erika Messerschmidta ("Mank"), Phedona Papamichaela ("Proces Siódemki z Chicago") oraz Seana Bobbitta ("Judas And The Black Messiah").

Szansę na Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa mają Viola Davis ("Ma Rainey: Matka Bluesa"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety"), Frances McDormand ("Nomadland") oraz Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta").

Najlepszym aktorem pierwszoplanowym może okazać się Gary Oldman ("Mank"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey: Matka Bluesa"), Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("Ojciec") lub Steven Yeun ("Minari").

Laureatów Oscarów - najbardziej prestiżowych nagród świata filmowego, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej - poznamy 25 kwietnia. W tym roku statuetki zostaną wręczone po raz 93.

Współpracował m.in. z Davidem Fincherem

Dariusz Wolski studiował w łódzkiej szkole filmowej, której nie ukończył. Po przybyciu do Nowego Jorku w 1979 roku, pracował przy filmach dokumentalnych oraz niskobudżetowych niezależnych produkcjach filmowych.

ZOBACZ: Naomi Watts zagra w filmie Szumowskiej. Niebawem startują zdjęcia

Przełom w jego karierze nastąpił, kiedy zastąpił operatora filmu "Heart". Po zakończeniu pracy na planie tego filmu, Wolski przeniósł się do Los Angeles, gdzie współpracował m.in. z Davidem Fincherem, Alexem Proyasem i Jake'em Scottem przy produkcji wideoklipów. Ma na swoim koncie ponad 100 teledysków, w tym klipy takich gwiazd jak Paula Abdul, David Bowie, Elton John, Neil Young, Aerosmith czy Sting.

Był następnie autorem zdjęć do filmów wyprodukowanych przez Rogera Cormana "Nightfall" i "Land of little Rain". Wolski jest w Stanach Zjednoczonych cenionym operatorem, czego wyrazem jest praca przy superprodukcjach takich jak filmowa saga "Piraci z Karaibów".

W 2004 roku został zaproszony do członkostwa w Amerykańskiej Akademii Filmowej, organizacji przyznającej Oscary.

WIDEO - "To jest przykład złego zrozumienia tradycji". Antropolog o spaleniu kukły w Pruchniku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl, PAP