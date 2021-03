Ptak jest tak zagrożony wyginięciem, że "zapomniał", jak ma śpiewać

Naturalna pieśń regenta miodniczki "zniknęła" w 12 proc. badanej populacji. Naukowcy obawiają się, że jeśli samce ptaków śpiewają "dziwną" piosenkę, samice mogą nie chcieć kojarzyć się z nimi.

W nadziei na to, że uda się przywrócić ptakom umiejętność śpiewania ich własnych piosenek, przyrodnicy wykorzystują w hodowlach nagrania śpiewu dzikich miodniczek. By zwiększyć szansę na rozwój naturalnej populacji, planuje się ich uwalnianie co kilka lat.