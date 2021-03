Kobosko: zgłaszają się kolejni zainteresowani zasileniem Polski 2050

We wtorek do koła parlamentarnego Polska 2050 dołączył były poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch, który na początku marca złożył rezygnację z członkostwa w klubie KO. O jego przejściu do Polski 2050 w sejmowych kuluarach mówiło się od stycznia.

ZOBACZ: Sondaż partyjny. Polska 2050 przed Koalicją Obywatelską

Kobosko, zapytany, kto będzie kolejnym parlamentarzystą, który zasili szeregi Polski 2050 powiedział, że ruch nie prowadzi aktywnych rozmów dotyczących powiększenia swojej parlamentarnej reprezentacji.

- Natomiast zgłaszają się do nas kolejne osoby zainteresowane zasileniem naszego grona. Będziemy informować, gdy takie fakty nastąpią - przekazał Kobosko. Jak podkreślił, cel Polski 2050, którym było utworzenie koła parlamentarnego, został już zrealizowany.

"Pozostaję bezpartyjny"

Zimoch we wtorkowej rozmowie z PAP zwracał uwagę, że nie wstąpił do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, a jedynie do koła. - Pozostaję bezpartyjny. Uważam, że w kole Polska 2050 będę mógł realizować wszelkie swoje zamierzenia - dodał poseł. Jak zauważył, samotnemu posłowi w Sejmie nie jest łatwo. - Są choćby parytety, przynależność do komisji, możliwość zabierania głosu - argumentował.

ZOBACZ: Zimoch:odnosiłem wrażenie, że KO staje się partyjnym ramieniem w Sejmie

Informację o powstaniu koła poselskiego Polski 2050 zamieszczono na sejmowej stronie w lutym. Wniosek o jego rejestrację został złożony po tym, jak do ugrupowania Hołowni zdecydowała się przystąpić posłanka Paulina Hennig-Kloska (wcześniej KO).

Wcześniej zrobili to posłanki Hanna Gill-Piątek (wcześniej Lewica) i Joanna Mucha (wcześniej KO) oraz senator Jacek Bury (wcześniej KO).

Niedawno ugrupowanie poinformowało, że jego koło poselskie zostało przekształcone w koło parlamentarne.

WIDEO - Testy serologiczne do kupienia w marketach. "Są rzucane do sklepów jak marchewka" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP