Aktywiści Greenpeace zostają na noc w kopalni Turów. Będą spali na koparce

Działacze Greenpeace weszli na teren kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów w Bogatyni w środę rano. Na wielkogabarytowej koparce pracującej w kopalni Turów wywiesili transparent opatrzony logo PGE i Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz hasłem: "Kryzys klimatyczny? No i ch*j!".

W środę wieczorem rzeczniczka Greenpeace Polska Katarzyna Guzek powiedziała, że część aktywistów zostanie na terenie kopalni na noc. - Na olbrzymiej koparce przygotowali stanowiska do spędzenia tam nocy – podała rzeczniczka.

Nie mają planu prawdziwej transformacji?

Guzek powiedziała wcześniej, że protest ma zwrócić uwagę m.in. na konieczność odejścia od węgla w Polsce do 2030 r. "Sprzeciwiamy się też planom przedłużenia koncesji na wydobycie węgla do 2044 r. w kopalni Turów" - dodała rzeczniczka organizacji.

Joanna Flisowska, koordynatorka zespołu klimat i energia w Greenpeace, uważa, że w obliczu kryzysu klimatycznego PGE zachowuje się biernie i nie podejmuje żadnych działań. - To skandal, że największa spółka energetyczna w kraju nie ma planu prawdziwej transformacji, który obejmowałby odejście od węgla. PGE dużo mówi o ekologii, ale wciąż planuje kolejne inwestycje węglowe, w tym przedłużenie działania elektrowni i kopalni węgla brunatnego Turów nawet do 2044 r. - powiedziała Flisowska.

