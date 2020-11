Od 3 do 5 tysięcy lat może liczyć - długi na dwanaście metrów - szkielet wieloryba odnaleziony w Tajlandii. Zakonserwowane znalezisko odkryto dwanaście kilometrów na zachód od wybrzeży Bangkoku. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki niemu "zajrzą w przeszłość", zwłaszcza jeśli chodzi o badania różnorodności biologicznej i poziomu mórz.

- Częściowo skamieniałe kości są "rzadkim znaleziskiem" - powiedział "BBC" Marcus Chua, biolog i badacz ssaków z "National University of Singapore" - W Azji jest niewiele subskamieniałości wielorybów - dodał i zauważył, że jeszcze mniej z nich zachowało się "w tak dobrym stanie".

Kości, jakie możemy zobaczyć na zdjęciu udostępnionym przez Varawut Silpa-archa - ministra środowiska Tajlandii, są prawie nienaruszone. Minister dodał, że ochrona bogatego i żyznego środowiska kraju jest obowiązkiem obecnego pokolenia. Polityk utrzymuje, że do tej pory udało się odzyskać blisko osiemdziesiąt procent szkieletu, w tym płetwy, jedną łopatkę, 5 żeber i 19 pełnych kręgów. Szczątki to prawdopodobnie pozostałości po wielorybie Bryde. Ich wiek jest szacowany nawet na pięć tysięcy lat.

Odkrycie może być przełomem w badaniach

- Odkrycie pozwoli naukowcom dowiedzieć się więcej o poszczególnych gatunkach występujących w przeszłości i określić, czy były jakieś różnice w porównaniu z dzisiejszymi wielorybami Bryde - stwierdził Marcus Chua.

Naukowiec ma również związane z tym nadzieje na nowe informacje o przeszłych "warunkach paleobiologicznych i geologicznych, w tym o ocenach poziomu morza, typach osadów i ówczesnych zbiorowisk biologicznych".

- To znalezisko da nam wgląd w przeszłość, gdy tylko szkielet zostanie datowany - mówił. Mężczyzna podkreślił także, iż Zatoka Tajlandzka może poszczycić się interesującą historią, co wiąże się z dużą aktywnością płyt tektonicznych występujących w regionie. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu tysięcy lat miejsce to ulegało gwałtownym przemianom, a poziom wód oceanicznych mógł być nawet o cztery metry wyższy niż obecnie.

Kości zostaną teraz dokładnie przebadane, a badacze pierwszych rezultatów oczekują w grudniu. Do określenia rzeczywistego wieku odkrycia niezbędne będzie datowanie węglem.

