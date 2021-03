Przeciwko właścicielowi pubu przy ul. Parkingowej w Warszawie prowadzone jest dochodzenie. Mężczyźnie zarzucono popełnienie czterech przestępstw związanych m.in. z czynną napaścią na funkcjonariusza i sprzedażą alkoholu bez wymaganego zezwolenia. Nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw.

Informację o zarzutach potwierdzili rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz i podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji w Śrómieściu.

W środę, 10 marca, właściciel pubu przy ul. Parkingowej został zatrzymany, a po wykonaniu czynności zwolniony. Jak informował podinsp. Szumiata, w trakcie interwencji związanej z podejrzeniem sprzedaży alkoholu bez wymaganej koncesji jeden z policjantów został zaatakowany przez mężczyznę gazem. Agresor został obezwładniony przez mundurowych.

Prok. Skrzyniarz, pytana o sprawę właściciela pubu, poinformowała, że w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście prowadzone jest dochodzenie przeciwko Michałowi M., wszczęte 5 marca. Dzień wcześniej w pubie interweniowały policja, sanepid i KAS. Funkcjonariusze wylegitymowali ponad 50 osób i zabezpieczyli alkohol w związku z tym, że właściciel nie miał odpowiedniego zezwolenia na handel.

Cztery zarzuty

Jak wyjaśniła prokurator, mężczyźnie zarzucono popełnienie czterech przestępstw. To m.in. czynna napaść przy użyciu miotacza gazu na funkcjonariusza przeszukującego lokal 10 marca oraz znieważenie go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Dwa czyny dotyczą niedopełnienia w marcu 2021 r. obowiązku nadzoru jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i dopuszczenia do podawania i sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia.

- Podejrzany złożył wyjaśnienia w sprawie, nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. W sprawie nie są stosowane środki zapobiegawcze - zaznaczyła prok. Skrzyniarz. Mężczyzna będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Podinsp. Szumiata zapytany we wtorek, czy od czasu zatrzymania doszło do kolejnych interwencji w pubie, nie potwierdził tego i zapowiedział, że policjanci będą reagować na każde przypadki naruszenia prawa.

Działania w sprawie pubu prowadzi również sanepid. Państwowa Powiatowa Inspektor Sanitarna Jadwiga Mędelewska informowała, że po kontroli z 5 marca na pub nałożono decyzję nakazującą zaprzestania działalności polegającej na gromadzeniu osób w przestrzeni zamkniętej. Ponadto w związku z wcześniejszą decyzją, która nakazywała m.in. zaprzestania serwowania napojów i przekąsek na miejscu, toczy się postępowanie.

dsk/ PAP