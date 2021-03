Szkocja wkrótce zniesie nakaz pozostawania w domach

Obowiązek pozostawania w domach, z wyjątkiem uzasadnionych powodów wyjścia, takich jak praca, nauka, wizyty lekarskie czy ćwiczenia fizyczne, wprowadzono w Szkocji w grudniu 2020 roku. Po jego zniesieniu, do 26 kwietnia, mieszkańcy kraju nadal powinni przebywać w granicach okręgów administracyjnych, w których mieszkają.

W ramach przedstawionego przez Sturgeon planu łagodzenia restrykcji przeciwepidemicznych, od 5 kwietnia wznowić działalność będą mogły salony fryzjerskie, sklepy z wyposażeniem wnętrz oraz ogrodnicze, salony samochodowe, a także zakupy w systemie "kliknij i odbierz". Po przerwie wielkanocnej, czyli najpóźniej 12 kwietnia, do nauki stacjonarnej powrócą wszyscy uczniowie.

26 kwietnia obowiązujący obecnie najwyższy poziom restrykcji, czwarty, zamieniony ma zostać na trzeci. Tego dnia wraz ze zniesieniem nakazu pozostawania w okolicy otwarte będą mogły być wszystkie pozostałe sklepy, muzea, galerie, siłownie, noclegi dla turystów, zaś maksymalny limit dla spotkań na otwartym powietrzu zostanie podniesiony do sześciu dorosłych osób z trzech gospodarstw domowych. Wznowić działalność będą mogły lokale gastronomiczne, pod warunkiem, że będą zamykane o godz. 20:00, a alkohol nie będzie podawany wewnątrz.

Plan łagodzenia obostrzeń

Kolejny etap łagodzenia restrykcji - przejście z poziomu 3 na 2 - ma nastąpić 17 maja, co pozwoliłoby na dopuszczenie wizyt domowych w ograniczonym zakresie. Na początku czerwca poziom restrykcji powinien zostać obniżony do 1, zaś celem jest, by przed końcem tego miesiąca obniżony został do najniższego, zerowego. Sturgeon nie powiedziała jednak, czy będzie to oznaczało całkowite zniesienie wszystkich ograniczeń przeciwepidemicznych.

W Szkocji od początku marca dobowa liczba wykrywanych zakażeń utrzymuje się na poziomie 500-600, podczas gdy w szczytowym momencie na początku stycznia przekraczała 2500, natomiast dobowe bilanse zarejestrowanych zgonów zwykle nie przekraczają kilkunastu. Od początku epidemii w Szkocji wykryto 210,6 tys. zakażeń, z powodu których zmarło 7517 osób.

dsk/ PAP