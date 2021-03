Jan Filip Libicki w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:25

Senatorowie KO, Lewicy, większość senatorów PSL oraz senatorów niezależnych deklarują głosowanie przeciw kandydaturze Bartłomieja Wróblewskiego na RPO. Wyjątkiem jest senator PSL Jan Filip Libicki, który nie wyklucza poparcia kandydata PiS.

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, który był jednym z autorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną przesłanki embriopatologicznej umożliwiającej aborcję, poinformował w poniedziałek, że będzie kandydował na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeszcze przed ogłoszeniem kandydatury Wróblewskiego, przychylnie wypowiedział się o niej senator PSL Jan Filip Libicki. "Skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę że dla wszystkich którzy mnie znają nie jest to specjalne zaskoczenie" - napisał w ubiegłym tygodniu na Twitterze.

Skoro zostałem wywołany do tablicy to informuję że skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę że dla wszystkich którzy mnie znają nie jest to specjalne zaskoczenie. Pozdrawiam — Jan Filip Libicki (@jflibicki) March 10, 2021

Libicki był później pytany przez dziennikarzy, co musiałoby się stać, żeby udzielił swego poparcia dla kandydatury posła PiS, odparł: "To jest pytanie o to, jakich kandydatów na swoich zastępców wskazałby pan Wróblewski". - Gdyby na przykład była taka sytuacja, że pan Wróblewski na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości mówi: chciałem powiedzieć, że w momencie, w którym będę wybrany, proponowałbym na swych zastępców (...) osoby o innych poglądach, to by pokazywało pewną jego niezależność od obozu PiS - dodał.

Jak powiedział, taka zapowiedź "przybliżyłaby go" do zagłosowania za kandydaturą Wróblewskiego.

Dopytywany, czy ma na myśli jakieś konkretne osoby, które mogłyby zostać zastępcami RPO, odparł, że "nie ma na myśli żadnej konkretnej osoby, to jest pytanie, kto by to mógł być". Dopytywany, czy mogłaby to być była kandydatka na RPO mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, odparł: "Mogę powiedzieć tak: uważam, że to byłby ciekawy ruch".

- Gdyby Wróblewski zadeklarował, że po wyborze zaproponuje jej takie stanowisko i ona by o tym powiedziała: tak mogę na ten temat rozmawiać, to byłby oczywiście ruch, który przybliżyłby mnie do głosowania za jego kandydaturą - powiedział Libicki. Według niego, również "wielu innych senatorów" mogłoby w takim przypadku zacząć myśleć, "czy nie warto byłoby tego zrobić".

