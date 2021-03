Afera na uczelniach. Reakcja ministrów zdrowia i edukacji

Powodem decyzji ministrów były informacje w mediach o dyskusji 1 marca na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu w gronie dwóch profesorów tej uczelni i jednego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat zdawalności egzaminów online na pierwszym roku kierunku lekarskiego z anatomii. Afera wyszła na jaw, bo jeden z nich, po zakończonym wykładzie, nie wyłączył mikrofonu. Rozmowę naukowców nagrali studenci - informowała Interia. Jeden z nagranych prof. GUM w rozmowie z Polsat News przeprosił za zaistniałą sytuację

"Sytuacje mogły się zdarzać również na innych uczelniach"

- Dotarły do nas informacje, że sytuacje mogły się zdarzać również na innych uczelniach. W żaden sposób nie chciałbym generalizować, nie chciałbym poddawać w wątpliwość uczciwości na studiach medycznych, broń Boże - podkreślił minister edukacji i nauki w Radiu Maryja.

ZOBACZ: Afera na uczelniach. Wykładowcy rozmawiali o zaniżaniu zdawalności egzaminów

Szef MEiN poinformował, że w związku z tym wraz z ministrem zdrowia skierował prośbę do wszystkich uczelni medycznych i uczelni, na których są kierunki lekarskie o pełną statystykę z ostatnich pięciu lat, ilu studentów nie zdawało egzaminów na pierwszym roku studiów, w szczególności z anatomii, ilu było dopuszczonych do drugiego roku warunkowo i płaciło za powtarzanie przedmiotu, ilu było usuwanych z uczelni, czyli nie przechodziło pierwszego roku.

- Wszystko potrzebne jest nam po to byśmy mogli wnikliwie przeanalizować całą sytuację i rozwiać pewne wątpliwości, które wokół tego się pojawiają, ale też wszystko w trosce o przyszłość zawodu lekarza w Polsce, bo brakuje nam ogromnie wielu lekarzy i to nie jest kwestia wyjazdu lekarzy za granicę. To tylko po części wygenerowało nam ten problem, duży problem wygenerował fakt, że w ciągu kilku ostatnich dekad wykształciliśmy za mało lekarzy na rynek polski i teraz musimy kształcić ich zdecydowanie więcej - mówił Czarnek.

Wystąpili o statystyki

Minister wskazał, że "sytuacje ustalania reguł, które miałyby eliminować lub powodować tylko niezdanie egzaminu po to, żeby studenci byli zobowiązani płacić za powtórkę muszą być ocenione wybitnie negatywnie".

- Chcemy poznać rzeczywistość, dlatego w odpowiedzi na tę sytuacje wystosowaliśmy wraz z panem ministrem Adamem Niedzielskim pisma do uczelni i oczekujemy na informacje szczegółowe dotyczące losu studentów medycyny kierunków lekarskich na pierwszym roku studiów, zwłaszcza w obszarze przedmiotu anatomia - dodał.