Do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Prokuratury Krajowej o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei do prokuratury w celu postawienia mu zarzutów i przesłuchania go w charakterze podejrzanego - poinformowała ta Izba SN.