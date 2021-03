Czy restrykcje działają? Eksperyment Polsat News w centrum Warszawy

W poniedziałek całe Mazowsze objęto tzw. małym lockdownem. W klasach 1-3 nauka odbywa się w trybie hybrydowych, ograniczono handel w galeriach, zamknięto hotele, muzea, kina, teatry i baseny. Redakcja Polsat News postanowiła sprawdzić, czy obostrzenia wpłynęły na sumienność w przestrzeganiu restrykcji Warszawian. Ustawiliśmy kamery w centrum miasta, by sprawdzić, czy częściej nosimy maseczki.

Kamery stanęły przed wejściem do dwóch stacji metra: Centrum oraz Wilanowska. Następnie dziennikarze przeanalizowali nagranie, by sprawdzić ile osób nosi maseczki w miejscach publicznych. To już drugi taki eksperyment w ciągu 14 dni.

- Wyniki są niemal identyczne, jak te sprzed dwóch tygodni, choć Mazowsze jest objęte surowszymi restrykcjami - przyznał reporter Polsat News Adrian Żuchewicz. Jak dodaje niemal co piąty mieszkaniec stolicy nie nosi maseczki lub korzysta z niej w nieprawidłowy sposób np. nosząc na brodzie.

Przy wejściu do metra na tzw. patelni, czyli w samym centrum Warszawy, kamery w ciągu kilku minut zarejestrowały 332 osoby. 58 z nich nie miało na sobie maseczki lub założyło ją nieprawidłowo. Przy stacji Metro Wilanowska obostrzeń nie przestrzegało 13 z 89 osób.

Policjanci apelują do wszystkich o przestrzeganie restrykcji.

- Jeżeli nie chcemy aby policjanci reagowali i nakładali mandaty zwyczajnie stosujmy się do tych ograniczeń. To nie są zakazy wymyślone tylko w Polsce. One obowiązują w podobnym zakresie praktycznie w całej Unii Europejskiej i innych krajach na świecie - tłumaczy insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Jakie maseczki nosić?

Obecnie w Polsce dozwolone jest noszenie wszystkich rodzajów maseczek. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje jednak używanie maseczek chirurgicznych lub maseczek FFP2, FFP3.

- W tej chwili, po wprowadzeniu nowych obostrzeń jest większe zainteresowanie specjalistycznymi maseczkami np. trójwarstwowymi chirurgicznymi. Klienci pytają też o te bardziej rekomendowane czyli FFP2 lub FFP3 - powiedziała farmaceutka pracująca w jednej z warszawskich aptek.

Decyzją resortu zdrowia zabronione jest noszenie przyłbic lub zasłanianie twarzy szalikiem, chustą, kominem lub inną częścią odzieży.

- Kluczowe jest to, aby maseczka w sposób właściwy zasłaniała zarówno usta, jak i nos. Tylko wtedy mamy pewność, że nie wdychamy ponad 90 proc. patogenów, które pojawiają się w naszym otoczeniu - przypomniał reporter Adrian Żuchewicz.

Eksperyment zostanie powtórzymy za dwa tygodnie.

