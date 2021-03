Francuzi będą mogli szczepić się przeciwko Covid-19 w aptekach

We Francji od 15 marca szczepienia w aptekach będą możliwe dla osób powyżej 50 roku życia ze schorzeniami współistniejącymi. Pacjenci nie będą potrzebować recepty lekarskiej i będą mogli udać się bezpośrednio do apteki, aby otrzymać szczepionkę AstraZeneca.

Od końca marca do połowy kwietnia szczepienia będą dostępne dla osób w wieku od 65 do 74 lat włącznie, a od połowy kwietnia szczepienia w aptekach będą możliwe dla osób w wieku od 50 do 74 lat, które nie mają określonej patologii.

Francja otrzymała do tej pory 9,3 mln szczepionek i oczekuje się, że do końca kwietnia otrzyma ponad 22 mln dawek. Według ostatnich danych ministerstwa zdrowia wykonano łącznie 6 709 875 szczepień, z czego 4 544 897 osób otrzymało pierwszą dawką (6,8 proc. populacji i 8,7 proc. dorosłych), a 2 164 978 również drugą dawkę (3,2 proc. populacji i 4,1 proc. dorosłych).

Pierwsze dawki szczepionki dostarczone do Francji pod koniec grudnia 2020 r. były zarezerwowane dla osób mieszkających w domach opieki. Jedna trzecia osób, które zmarły podczas pierwszej fali, przebywała w takich właśnie ośrodkach.

W drugiej fazie kampanii szczepień dostęp do nich przyznano pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej oraz osobom pracującym z osobami wymagającymi opieki oraz strażakom niezależnie od ich wieku.

Od końca lutego interniści oraz lekarze medycyny pracy w firmach mogą szczepić swoich pacjentów w wieku od 50 do 64 lat cierpiących na choroby przewlekłe. Od 2 marca osoby powyżej 75 roku życia nie będące pensjonariuszami domów opieki mogą być szczepione szczepionką AstraZeneca przez lekarza miejskiego (specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu).

Tempo szczepień

Na prowincji i na wsiach, gdzie dostęp do lekarzy jest utrudniony, francuscy seniorzy wciąż jednak skarżą się na brak możliwości zapisów na szczepienie i odległe terminy. Według zapewnień władz na przełomie maja i czerwca szczepione mają być osoby, które tego chcą, bez żadnego szczególnego czynnika ryzyka. A niemal cała populacja ma zostać zaszczepiona do końca lata.

Masowa akcja szczepień ma się odbyć w weekend, zwłaszcza w regionie Ile-de-France, gdzie dzięki dodatkowemu przydziałowi 25 tys. dawek szczepionki Pfizer, zostanie otwartych 48 ambulatoryjnych centrów szczepień i 14 nowych wyspecjalizowanych ośrodków.

Minister Zdrowia poinformował, że szczepionka AstraZeneca będzie nadal stosowana we Francji. Narodowa Akademia Medycyny opowiedziała się natomiast za obowiązkowymi szczepieniami pracowników służby zdrowia. "W obliczu poważnego ryzyka zakaźnego zagrażającego społeczeństwu i przeciwko któremu dostępne są skuteczne szczepionki, należy wziąć pod uwagę zasadę obowiązkowych szczepień" – podkreślono w komunikacie prasowym, oceniając, że "niechęć do szczepień jest etycznie nie do zaakceptowania wśród pracowników służby”.

Politycy i opinia publiczna są rozczarowani brakiem francuskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Francuski gigant farmaceutyczny Sanofi i amerykańska firma biotechnologiczna Translate Bio ogłosiły w piątek rozpoczęcie badań klinicznych – z udziałem ludzi – nad nową potencjalną szczepionką przeciw Covid-19 bazującą na technologii mRNA. Jest to już druga potencjalna szczepionka Sanofi. Pierwsza to szczepionka białkowa stworzona wspólnie z brytyjskim koncernem GSK, której wdrożenie opóźniło się o wiele miesięcy ze względu na błąd w badaniach, który zmusił firmę w lutym do ponownego rozpoczęcia badań II fazy, zaś spodziewany termin wejścia preparatu to końcówka tego roku.

emi/ PAP