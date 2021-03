"Wypadałoby przeszukać kurię lub jego archiwum". Terlikowski o kard. Dziwiszu

Państwowa Komisja ds. Pedofilii poinformowała w czwartek, że wysłała do Prokuratury Generalnej m.in. dwa zawiadomienia dotyczące sześciu osób duchownych. Komisja - poinformowano - "wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie niezawiadomienia przez duchownych organów ścigania, mimo posiadanej przez nich wiedzy o krzywdzeniu małoletnich przez osoby im podległe". Na liście ma być m.in. kard. Stanisław Dziwisz.

O działaniach komisji rozmawiali goście Agnieszki Gozdyry w programie "Debata Dnia".

WIDEO: dyskusja na temat komisji ds. pedofilii w "Debacie Dnia"

Tomasz Terlikowski stwierdził, że podjęte dotychczas działania tejże komisji to "niewątpliwie krok w dobrym kierunku". Jak ocenił, komisja "zrobiła swoje", czyli skierowała sprawę do prokuratury. - Co się zmieni? Zobaczymy - dodał.

Jak podkreślił, w tej sprawie muszą być podjęte "zdecydowane działania". - Wypadałoby choćby przeszukać kurię krakowską czy archiwum kard. Stanisława Dziwisza - powiedział.

zdr/ Polsat News