Oficer elitarnej jednostki zamordował kobietę? Ochraniał m.in. siedzibę premiera

Funkcjonariusz został aresztowany we wtorek wieczorem w swoim domu w Deal w hrabstwie Kent. To doświadczony, 48-letni oficer policji metropolitalnej (MET), służący w elitarnym oddziale zajmującym się ochroną budynków dyplomatycznych i rządowych - informuje "The Guardian". Dziennik donosi, że zatrzymano także kobietę, która miała pomóc mu w morderstwie.

- Fakt, że aresztowany mężczyzna jest służącym funkcjonariuszem policji metropolitalnej, jest zarówno szokujący, jak i głęboko niepokojący. Zdaję sobie sprawę z poważnych obaw, jakie to spowoduje - powiedział zastępca londyńskiego komisarza Met Nick Ephgrave.

A serving Metropolitan Police officer has been arrested on suspicion of murdering missing Sarah Everard.



Wayne Couzens, who works in the Diplomatic Protection Command based in Westminster, is being questioned on suspicion of kidnap and murder.



Read more: https://t.co/AKLudtFV4K pic.twitter.com/OpG2YWZlbf