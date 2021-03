Polski sędzia prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

MTK poinformował o wyniku czwartkowego głosowania na swoich stronach internetowych. Ze względu na pandemię koronawirusa wybory nowych prezydentów odbyły się zdalnie.

Pierwszy prezydent MTK z Europy Wschodniej

- Jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę służyć jako nowy prezydent MTK (...). Szczególną przyjemność sprawia mi fakt, że jestem pierwszym prezydentem MTK pochodzącym z państw Europy Wschodniej - oznajmił sędzia Hofmański.

Pochodząca z Peru Luz del Carmen Ibanez Carranza powiedziała, że "nie ma wątpliwości, iż ta prezydencja zrobi wszystko, co w naszej mocy, by pomóc naprawić krzywdy ofiar i przyczynić się do zapobiegania przestępstwom w przyszłości".

Sędzia Kesia-Mbe Mindua, który pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga oświadczył, że jest "w pełni świadom powagi zadań oczekujących (Trybunał), jest jednak w pełni zdeterminowany, by im sprostać".

emi/ PAP