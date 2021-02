Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko trzem państwom

Europejski nakaz aresztowania przewiduje uproszczone procedury ekstradycji. Jeśli sędzia z dowolnego państwa członkowskiego Unii wyda nakaz aresztowania osoby podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa, nakaz ten jest ważny na całym terytorium UE.

ZOBACZ: Naruszenie prawa UE ws. mowy nienawiści. Komisja wszczęła procedurę wobec Polski

Żeby jednak przepisy działały prawidłowo, muszą one zostać zaadaptowane przez wszystkie kraje członkowskie. "Cypr, Niemcy i Szwecja tego nie uczyniły, w szczególności traktując swoich obywateli korzystniej niż obywateli innych państw członkowskich UE lub wprowadzając dodatkowe podstawy odmowy wydania nakazu, które nie zostały przewidziane w decyzji ramowej" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej KE.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Z tego względu Komisja podjęła decyzję o przesłaniu do tych trzech państw wezwań do usunięcia uchybienia, co jest pierwszym etapem w procedurze naruszeniowej. Mają one dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przejściu do drugiego etapu procedury.

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP