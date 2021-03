W czwartek nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Rano i przed południem wichury pojawią się na zachodzie, po południu dotrą do centrum kraju, a pod koniec dnia na wschód Polski.

Możemy spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu; chwilami będą intensywne.

Porywisty wiatr, duży spadek ciśnienia

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od jednego stopnia na Suwalszczyźnie do 7 stopni na zachodnim Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie gwałtownie się wzmagać, osiągając do 60-70 km/h, a lokalnie nawet do 80-90 km/h. Ponadto nad morzem porywy mogą osiągnąć do 100-110 km/h, a w górach powyżej 120 km/h.

TwojaPogoda.pl Mapa pogodowa na czwartek, 11 marca

Ciśnienie gwałtownie obniży się - do końca dnia spadnie nawet o 20 hPa. Barometry pokażą w samo południe od 1000 hPa na zachodnim Pomorzu do 1020 hPa na Podkarpaciu. Biomet znacznie się pogorszy, co oznacza, że możemy odczuwać ból głowy, senność, znużenie i spowolnienie reakcji.

W piątek nadal silny wiatr

Piątek nie przyniesie zmian w pogodzie. Nadal będzie padać, zarówno deszcz, jak i śnieg. Wiatr zmieni kierunek na zachodni i nadal osiągać będzie w porywach do 60-70 km/h, lokalnie do 80-90 km/h i jeszcze więcej nad morzem i w górach.

