57 mld euro ma trafić do Polski w ramach unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Podstawą, by otrzymać te środki, będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie do końca kwietnia.

By Plan został przyjęty, zgodę musi wyrazić parlament. Tymczasem politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, koalicjanta PiS-u, mówią o wątpliwościach wokół ewentualnej ratyfikacji. Ich niepokój budzi mechanizm łączący praworządność z wypłatą środków unijnych.

"Suwerenność Polski jest kluczowa"

Sprawę komentowali w czwartek goście "Debaty Dnia" w Polsat News. Według Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, dużym problemem w koalicji rządzącej są "błędy popełnione przez premiera Mateusza Morawieckiego" podczas unijnych szczytów w zeszłym roku. - To jest ten czas, gdy trzeba z nich się wycofać - uznał.

Jego zdaniem, kwestia suwerenności naszego kraju "jest kluczowa i nie można w tej sprawie się pomylić".

- Trzeba głosować przeciwko temu niebezpiecznemu mechanizmowi finansowania przez UE, ponieważ (inaczej) wprowadza się za zgodą polskiego Sejmu możliwość tworzenia nowych podatków na rzecz Unii - zauważył Kowalski.

Wówczas prowadząca Agnieszka Gozdyra dopytała, czy słowa jej gościa oznaczają, że Solidarna Polska nie ustąpi i nadal będzie sprzeciwiać się ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy. - Absolutnie nie ustąpimy - zapewnił poseł.

"Nie będzie zgody na żadne machloje PiS-u"

Natomiast Konrad Frysztak (KO) stwierdził, że Kowalskiemu "śmierdzi praworządność". - Pieniądze nie śmierdzą, nie można się na nie obrażać, ale panu posłowi i Ziobrze zależy na tym, aby w Polsce dalej wprowadzać niepraworządność - powiedział.

Z kolei Krzysztof Śmiszek, reprezentujący Lewicę, dodał, iż "nie będzie zgody na żadne machloje PiS-u". - Jeżeli PiS ma interes do opozycji, bo straciło swojego koalicjanta i szuka głosów (by ratyfikować KPO - red.), to będą musieli położyć kwity i papiery na stół - stwierdził.

W ocenie Śmiszka, "danie 250 mld złotych PiS-owi to jak dać zapałki małemu dziecku".

