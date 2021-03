Białorusi grozi dyskwalifikacja z Eurowizji. "Piosenka narusza zasadę apolityczności"

Po wyborze zespołu, na portalu Change.org zarejestrowano petycję wzywającą do dyskwalifikacji białoruskiego kandydata. Przypomniano w niej historię białoruskich protestów, a także fakty dotyczące grupy. Wypomniano jej otwarte poparcie dla reżimu Alaksandra Łukaszenki i wypowiedzi lidera Hałasów ZMiesta o protestujących.

Portal Escxtra zauważa, że tekst utworu Hałasy ZMiesta odnosi się do trwającego kryzysu politycznego, protestów i sfałszowanych wyborów.

W czwartek do sprawy odniosła się Europejska Unia Nadawców - organizator planowanej na maj Eurowizji.

"W ramach standardowej procedury obejmującej wszystkie piosenki zgłoszone do udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji, Europejska Unia Nadawców uważnie przeanalizowała białoruską piosenkę »Nauczę cię« zespołu Hałasy ZMiesta, co miało na celu stwierdzenie jej zgodności z zasadami konkursu. Ustalono, że piosenka narusza zasadę apolityczności konkursu" - czytamy w oświadczeniu.

