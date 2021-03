Aleksandra Kurzak wystąpiła w Operze Narodowej. "Ja nigdy nie gram, ja jestem"

Najsławniejsze opery świata takie jak La Scala czy opery w Paryżu pozostają zamknięte ze względu na pandemię. Teatr Wielki Opera Narodowa został otwarty, a publiczność mogła podziwiać jedną z najlepszych sopranistek na świecie, Aleksandrę Kurzak. Polka wcieliła się w tytułową rolę Madamme Butterfly, opery Giacomo Pucciniego.

- Ja nigdy nie gram, ja jestem. Wydaje mi się, że ja staję się osobą na scenie. To gdzieś wychodzi naturalnie, może to jakiś dar z góry. Myślę, że potrafię się wtopić w tą postać i zapominam o tym, że to jestem ja. Staram się żyć życiem bohaterki, jej odczuciami i emocjami. Bardzo lubię na scenie "kruchość bohaterki". Nie ma bardziej kruchej postaci niż Madamme Butterfly - powiedziała w rozmowie z Małgorzatą Ziętkiewicz sopranistka Aleksandra Kurzak.

WIDEO: Zobacz całą rozmowę z Aleksandrą Kurzak

WIDEO - Pięcioraczki z Gniezna. Pierwsza dziewczynka opuściła szpital Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/sgo/ Wydarzenia